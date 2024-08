Unicef | pronti a vaccinifermare guerra

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 30 agosto 2024) 12.20 La direttrice esecutiva Russell ha detto che l'è pronto a iniziare il il primo ciclo antipolio a Gaza "per raggiungere circa 640.000 bambini" e ha sottolineato: "Le parti devono rispettare le pause umanitarie specifiche per area per impedire alla poliomielite di diffondersi a Gaza e nella regione". "E' molto semplice. Se i combattimenti non si fermano, i vaccinatori non saranno in grado di raggiungere i bambini",ha scritto Russell in un post su X. "Sarebbe un fallimento imperdonabile, Gaza era da 25 anni libera dalla polio"