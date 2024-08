Tutto questo è incomprensibile | Danso infuriato con la Roma non ha superato le visite mediche

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Le 24h (o poco meno) di Kevin. Succede anchenel calciomercato. Sarebbe dovuto essere la colonna portante della formazione di Daniele De Rossi e, invece, dopo “lunghe interpretazione” in fase di, il difensore austriaco non hale. “Una decisione irritante e“, il commento del calciatore del Lens. Leconfermano la non idoneità Andiamo con ordine. Nei giorni scorsi, lae il Lens avevano raggiunto un accordo per il difensore austriaco Kevin: la società giallorossa avrebbe dovuto sborsare 22 milioni di euro più tre di bonus. Atterrato in Italia,ha svolto ledi rito. Le ore passano e a, sponda Trigoria, regna il silenzio. Poi, la notizia: “Il calciatore non hal’idoneità sportiva“.