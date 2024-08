Trocchia del Domani e Sara Giudice di La7 accusati di violenza sessuale Archiviare | la storia che agita il giornalismo italiano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Il rapportoè stato consensuale, affermano Nello, cronista del, e, inviata di La7. No, c'è stata, replica la collega della Rai che a febbraio dello scorso anno ha denunciato per stupro i due coniugi alla questura di Roma. La vicenda, riportata ieri sulla Verità, ha inizio la notte del 29 gennaio 2023. Dopo aver passato la serata a Trastevere con altri colleghi,, la moglie e la collega decidono di prendere un taxi per far ritorno alle rispettive abitazioni. Durante il viaggio,avrebbe iniziato a baciare intensamente la collega, seduta al centro del sedile posteriore, ripetendole «quanto sei bella»., che assisteva alla scena, l'avrebbe baciata a sua volta, dicendole: «Tu stasera non puoi tornare a casa devi venire su da noi».