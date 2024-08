Tragedia a Padula morte dello studente 13enne | sequestrata la piscina e attesa l’autopsia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 30 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSaràdisposta dal Pm della Procura della Repubblica di Lagonegro a fare luce sulle cause che hanno provocato ladel ragazzino di 13 anni di Montesano sulla Marcellana, Vincenzo Fico, deceduto mentre stava nuotando nelladi un’azienda agrituristica di. Il ragazzino,, residente a Montesano sulla Marcellana, si trovava ininsieme al fratello e ad altri amici quando, mentre stava nuotando improvvisamente, per cause ancora in corso di accertamento da parte degli inquirenti, non ha dato segnali di vita. Le urla degli amici e del fratello hanno attirato l’attenzione del proprietario della struttura che avrebbe prestato i primi soccorsi ed allertato i sanitari del 118. Inutile ogni tentativo dei medici di rianimare lo. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.