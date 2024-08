Traffico di droga nelle Marche maxi blitz all’alba | 10 arresti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) Fermo, 30 agosto 2024 – Dieci persone di nazionalità albanese, marocchina e algerina, ritenute responsabili in concorso didi sostanze stupefacenti, in particolare cocaina e marginalmente hashish, sono state arrestate oggi con una operazione dei carabinieri scattata alle prime ore dell'alba, nella provincia di Fermo. Ilha visto in campo i Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo, con la collaborazione dei reparti territorialmente competenti e di unità specializzate del Nucleo Cinofili di Pesaro Urbino e del Nucleo Elicotteri di Pescara hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare.