Toscana Pride Avis regionale al corteo | Siamo tutti fatti dello stesso sangue

(Di venerdì 30 agosto 2024) Firenze, 30 agosto 2024 –aderirà per il terzo anno consecutivo al, la manifestazione che promuove il rispetto dei diritti dell’intero spazio Lgbtqia+ (Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender*, Queer, Intersessuali, Asessuali), in programma il 7 settembre prossimo a Lucca. “Una comunità - sostiene l’associazione - che spesso è stata vittima di uno stigma difficile da erodere e che ha manifestato riflessi preoccupanti anche in ambito sanitario” commenta la presidente di, Claudia Firenze “quando si tratta di donare ilincidono i comportamenti delle persone e che non esistono categorie a rischio, questa è stata una conquista importante sul piano dei diritti, che è importante ricordare e tutelare”.