Tacchinardi | Napoli occhio al 3-5-2 con McTominay Scudetto? Ecco la mia previsione

(Di venerdì 30 agosto 2024) L’ex calciatore della Juventus analizza l’andamento del, rivelando la sua grigliaper la stagione 2024/25. Alessio, ex calciatore della Juventus e attuale allenatore, ha condiviso le sue preziose osservazioni riguardo ale al prossimo incontro con il Parma, in un’intervista esclusiva a Radio Goal, trasmessa su Kiss Kissha iniziato il suo intervento commentando la performance delnella partita contro il Verona: “Forse Conte non si aspettava il secondo tempo dela Verona. Non sembrava la squadra di Conte, non sembrava la squadra con il veleno che caratterizza il suo gioco. Nonostante il Bologna non sia la stessa squadra dell’anno scorso, abbiamo visto unmolto grintoso e feroce. Conte vive di pressioni e sfide continue e contro il Bologna ho rivisto le sue squadre.