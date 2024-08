Sport in lutto addio al campione | tragico incidente

Leggi tutta la notizia su tvzap

Il mondo dellocolpito da un: ilè morto in un drammaticoinsieme al fratello di 29 anni. I due erano in bicicletta e sarebbero stati travolti da un auto, una Jeep Grand Cherokee, la quale era intenta nel sorpasso su un Suv. (Continua) in, ilè morto in unstradalenel mondo dello: ilè morto all'età di 31 anni in uninsieme al fratello 29enne. I due erano in bicicletta quando, secondo quanto raccontato dalla polizia, sarebbero stati travolti da un auto, intenta nel sorpassare un Suv. Il conducente dell'auto è sospettato di guida in stato d'ebrezza e sarebbe stato accusato di omicidio stradale.