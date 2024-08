Sono pronto Fitto da Bari a Bruxelles | la storia di un politico coerente mai stato a sinistra

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 30 agosto 2024) Che Raffaele, designato come nuovo commissario europeo, fosse un predestinato lo si vide quando, poco più che ventenne, fu eletto consigliere regionale della Dc in Puglia. Il padre, Salvatore, che di quella Regione erapresidente, era morto prematuramente due anni prima in un incidente stradale. E lui era cresciuto in un ambiente moderato ma nettamente opposto alla. LEGGI ANCHE https://www.secoloditalia.it/2024/08/fumata-bianca-in-cdm--indicato-come-commissario-ue-meloni-litalia-sia-unita-sul-suo-nome/ Il balzo verso le europee e l’adesione al centrodestra Con la fine della “balena bianca,sceglie di aderire al Cdu di Formigoni e Buttiglione. Non vuole passare nel centroma costruire una formazione che si allei con la destra. Viene rieletto al consiglio regionale nel 1995 ma quattro anni dopo fa il grande balzo verso Strasburgo.