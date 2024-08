Sitting volley l’Italia debutta con una netta vittoria alle Paralimpiadi | Francia ko Bosio top scorer

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024)ha fatto il proprio debutto nel torneo difemminiledi Parigi 2024, sconfiggendo lacon un secco 3-0 (25-9; 25-6; 25-6). La nostra Nazionale ha conquistato il primo successo della propria avventura nella capitale transalpina, dove si è presentata con grandi ambizioni dopo aver trionfato agli Europei nella passata stagione. Partita a senso unico in favore delle azzurre, che hanno così agganciato la Cina in testa alla classifica del gruppo A (le asiatiche hanno avuto la meglio sugli USA per 3-1) e hanno mosso il primo passo verso la qualificazionesemifinali. Le azzurre torneranno in campo domenica 1° settembre (ore 14.00) per affrontare la Cina in uno scontro diretto che metterà in palio l’accesso alla fase a eliminazione diretta.