Pozzuoli incidente mortale in via Campana | muore Ciro Russo 37 anni

(Di venerdì 30 agosto 2024)– Un tragicostradale si è verificato ieri mattina, 29 agosto, in vianel comune di, causando la morte di, 37. L’uomo, residente nel quartiere Pianura nella periferia Ovest di Napoli, lascia una moglie e cinque figli piccoli. L’e la dinamica dello schianto Lo schianto, che ha coinvolto uno scooter e due automobili, è avvenuto all’altezza del civico 191, un tratto di strada rettilineo dove non ci sono curve. Secondo le prime ricostruzioni, l’potrebbe essere stato causato da una manovra improvvisa effettuata da uno dei conducenti. Sembra che, alla guida del suo scooter, abbia invaso la corsia opposta durante un sorpasso, finendo per scontrarsi frontalmente con una delle due automobili coinvolte.