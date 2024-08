Pomigliano | ferito ad una gamba da un proiettile vagante nella 219 indagini dei Carabinieri

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di venerdì 30 agosto 2024)D’ARCO – Un uomo di 51 anni, residente ad’Arco e già noto alle forze dell’ordine, è statoda un colpo d’arma da fuoco al polpaccio destro. L’episodio è avvenuto mentre l’uomo si trovava a bordo del suo motorino nei pressi del complesso di edilizia popolare “219” il Parco Partenope ad’Arco. Ilsi è recato autonomamente alla clinica Villa dei Fiori di Acerra, dove ha ricevuto le prime cure. Idella compagnia di Castello di Cisterna sono immediatamente intervenuti e hanno avviato un’indagine per chiarire la dinamica dei fatti. Da una prima ricostruzione, si ipotizza che l’uomo sia stato colpito da un. Tuttavia, lesono ancora in corso per verificare questa versione e per individuare eventuali responsabilità.