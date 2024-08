Mercato Napoli altra cessione last minute | è ufficiale

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 30 agosto 2024) Gli azzurri piazzano l’azzurro che non rientra nei piani del tecnico salentino,il passaggio in prestito. Minuti roventi per il, impegnato nella definizione delle ultime trattative di calcio. Il club azzurro è chiamato a trovare sistemazione agli ultimi calciatori rimasti in rosa che non rientrano nei piani di mister Antonio Conte. A tenere maggiormente banco è senza dubbio la questione legata al futuro di Victor Osimhen, centravanti che ha visto saltare il trasferimento nel campionato saudita. Una grana enorme per la società partenopea che rischia di avere ‘sullo stomaco’ il pesante ingaggio da 11 milioni di euro. Tuttavia, per la società napoletana sono in arrivo buone notizie: il calciatore ha finalmente trovato una nuova sistemazione, èil ritorno in prestito per il calciatore cresciuto nel settore azzurro.