Manovra Meloni | buonsenso e serietà no soldi gettati e bonus

Roma, 30 ago. (askanews) – "È fondamentale rafforzare e consolidare il quadro economico anche con le scelte che faremo nella prossimaeconomica. Sarà una legge di bilancio ispirata, come quelle precedenti, al buon senso e alla. La stagione deidalla finestra e deiè finita e non tornerà fin quando ci saremo noi al governo. Tutte le risorse disponibili devono a mio avviso continuare a essere concentrate nel sostegno alle imprese che assumono e che creano posti di lavoro e per rafforzare il potere di acquisto delle famiglie, con la solita attenzione particolare a quelle con bambini". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, aprendo il Consiglio dei ministri.