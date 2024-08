Lockdown in diverse città degli Stati Uniti a causa dell’encefalite equina orientale trasmessa dalle zanzare

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 30 agosto 2024) Una parola che ormai conosciamo bene e che fa rabbrividire tutti al solo sentirla:. Immediatamente tornano alla mente i giorni bui della pandemia. E ora tra l’annuncio di una nuova emergenza e l’altra, ecco che quella parola,, non solo torna d’attualità nel dibattitto, ma torna anche effettiva. Ne sanno qualcosa negli, dove una decina didel Massachusetts stanno mettendo in atto delle vere e proprie chiusure. Non solo, sonoistituiti anche dei coprifuoco a partire18 per le attività all’aperto almeno fino al mese di ottobre. Ma qual è il problema? Le autorità l’hanno già definita una situazione “potenzialmente pericolosa”: si tratta delleche trasmettono all’uomo l’encefalite. Il primo a contrarre la malattia, che non si manifestava da quattro anni, è stato un ottantenne che vive ad Oxford.