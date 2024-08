LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | 20 km al traguardo manca poco alla salita conclusiva

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA16.43 E il belga taglia per primo ildel GPM del Puerto de Lumeras. L’alfiere del Team Visma non continua l’azione però e si ferma. 20 km al. 16.42 VAN AERT! Scatto fulminante della maglia verde che lascia sul posto Soler! 16.41 Un chilometro allo scollinamento. 16.39 Non demorde Soler che dà un’altra sgasata per rimettersi al comando delle operazioni. 16.38 Nulla da fare per Soler, il gruppetto rientra sull’iberico della UAE. 16.36 Parte Soler! Sembrava in crisi lo spagnolo che ora però si toglie il mantello e prova ad allungare sul resto della compagnia. 16.34 Davanti il ritmo cala e Leemerize, Oomen e lo stesso Soler rientrano. Quattro chilometri allo scollinamento. 16.32 Insieme a Vine troviamo ancora Van Aert, Schmid, Woods e McNulty.