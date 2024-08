Lagaro in festa per San Mamante Quattro giorni di eventi in piazza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) Prende il via oggi l’ultimapaesana estiva del comune di Castiglione dei Pepoli, la tradizionaledi San, che avrà inizio stasera e terminerà lunedì 2 settembre. Gli organizzatori, i ragazzi della Pro Loco di(nella foto), ospiteranno oggi la tribute Band dei Rolling Stones ’The Stones’ e il comico Gianluca Scintilla Fubelli, che delizierà gli spettatori con uno spettacolo divertente e adatto a tutti. A seguire inizierà la serata giovani nella piazzetta con ’We love 2000’. Si prosegue domani pomeriggio con il torneo di Burraco, continuando con lo spettacolo comico serale dei Gemelli Ruggeri e concludendo la serata sulle note di ’80’s e 90’s Maracaibo Party’. La domenica ci sarà come da tradizione la santa messa e la processione di Sane a seguire l’aperitivo in Piazzetta.