Kill the Jockey la recensione | una spiazzante commedia queer debitrice di Kaurismaki e Wes Anderson

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 30 agosto 2024) Stralunata ela nuova fatica dell'argentino Luis Ortega, ambientata nel mondo delle corse dei cavalli di Buenos Aires, che vede co-protagonista la star de La casa di carta Ursula Corberó. Il gusto per uno stile di regia sofisticato ed elaborato l'aveva ampiamente mostrato già nei lavori precedenti, in particolare con il crudo L'angelo del crimine, mathepermette a Luis Ortega di liberare la sua vena surreale.straniante dal sottofondo amaro, il film è ambientato nel sottobosco delle corse di cavalli argentine e si concentra su Remo Manfredini, leggendario fantino devastato dall'abuso di alcool e droga al soldo del boss del crimine Sirena, ossessionato dai neonati e dalla voglia di vincere. Presentato in anteprima mondiale in concorso a Venezia 2024,theha parecchi assi nella