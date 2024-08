In fuga dal compagno violento Le mani al collo dopo l’incidente il passaggio in auto e l’arresto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 30 agosto 2024)in via Padova. Una donna che scende dalla macchina con un bambino in braccio. Ilche la insegue e le mette leal. L’intervento di un’altramobilista, che fa salire la donna a bordo e la porta in salvo. L’intervento dei ghisa, la frenetica ricerca della presunta vittima e le manette al. Sono le sequenze più significative della rocambolesca storia andata in scena nella tarda serata di domenica, conclusa conper maltrattamenti in famiglia di un ventiseienne boliviano, portato a San Vittore in attesa dell’udienza di convalida davanti al gip. La vicenda inizia attorno alle 22, quando alcune chiamate al 112 segnalano un’inessere andata a sbattere contro altri veicoli parcheggiati in una traversa di via Padova.