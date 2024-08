Galetti alza l’asticella | Grinta e duro lavoro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) Nel basket d’agosto i risultati trovano il tempo che trovano, servono solo per avere delle indicazioni e capire quanto una squadra sta diventando competitiva. Mercoledì sera i gialloneri dihanno giocato e perso con Forlì, un’avversaria che gioca in serie A2 e si è imposta 75-65. Ancora una volta la V imolese era senza Vaulet e Fiusco che stanno recuperando dai rispettivi infortuni. La Virtus ha giocato davanti ad un buon pubblico, non si è fatta intimorire dalla caratura di chi stava dall’altra parte del parquet e ha giocato nella maniera migliore dopo nemmeno due settimane di allenamenti. "Nella sfida con Forlì, per quello che è il periodo – commenta coach– la Virtus ha fatto bene la sua parte nonostante le assenze importanti. Abbiamo tenuto bene il campo, nei momenti in cui riusciamo ad essere utili la squadra fa cose piacevoli.