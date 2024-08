Firenzuola o Fiorenzuola? Il cartello errato sull’A14 all' uscita di Imola

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024)(Bologna), 30 agosto 2024 – Basta una lettera e il significato di una parola può cambiare completamente. E così un grandestradaleall’diindica non, il comune della Città Metropolitana di Firenze appena al di là del confine con la Toscana, mache è invece si trova da tutt’altra parte e nemmeno in Romagna., quella con la “o”, è, infatti, in provincia di Piacenza. Un’altra è in provincia di Pesaro. Nessuna delle due località è vicino aperò. La segnaletica errata appare arrivando da Bologna sull’autostrada.