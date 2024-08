Evade dai Domiciliari per Minacciare l' Ex Datore di Lavoro | Arrestato 45enne a Roseto degli Abruzzi

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 30 agosto 2024) Teramo - I carabinieri dihannounper aver violato le condizioni della sua detenzione domiciliare. L'uomo, già condannato a oltre 21 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia, è stato sorpreso mentreva daipere aggredire il suo exdi, al quale avanzava presunte pretese retributive. A seguito dell'accertamento dei fatti, l'ufficio di sorveglianza di Pescara ha disposto la revoca della misura detentiva domiciliare, ordinando la custodia cautelare in carcere. Il tempestivo intervento dei carabinieri ha posto fine all'azione violenta dell'uomo, che ora dovrà affrontare ulteriori conseguenze legali per la violazione delle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria.