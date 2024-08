Ecco chi ha tradito Jannik Sinner | spunta la lista completa dei traditori che lo attaccano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Dagli amici mi guardi Iddio che dai nemici mi guardo io. Chissà quante volte l'avrà pensato in questi giorni senza fiato, pizzicato da colleghi celebri e da mezze calzette del tennis a proposito dell'affaire-Clobesol. Alla base ci sono invidie, gelosie, vecchie acredini e genuine voglie di dar fastidio al numero 1 che vince (quasi) sempre. Sul web, poi, abbondano fake news assurde del tipo: «A Flushing Meadows lui viene fischiato appena mette riccioli in campo». Niente di più falso, ovviamente ma, diceva Ennio Flaiano, molti sognano che al peggior nemico l'insuccesso dia alla testa. Non è fortunatamente così perquindi unaragionata e aggiornata dei nemici astiosi di, campione di tennis e di stile, proiettato stasera al secondo turno degli US Open allorchè affronterà l'americano Alex Michelsen.