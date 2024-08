È un cantante dove lo abbiamo visto Sharon Verzeni | il killer Moussa ‘Moses’ Sangare è famoso

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

Mousseavrebbe sceltoin maniera del tutto casuale, dopo aver tentato però di interagire con altre persone. L'uomo, "come da lui stesso dichiarato" avrebbe "puntato il coltello contro due ragazzini di 15-16 anni, minacciandoli". Sono i dettagli di quanto accaduto la notte tra il 29 e il 30 luglio a Terno d'Isola in provincia di Bergamo,il 31 anni ha aggredito e ucciso a coltellate. Dettagli che vengono diffusi dalla procuratrice facente funzioni di Bergamo, Maria Cristina Rota. "Ultimamente era cambiato – spiega un amico, minorenne – l'ho incontrato qualche sera fa e mi ha salutato, come sempre. Da quello che sappiamo non è mai stato violento, mi trattava come un fratellino", ha detto. Ma è evidente che qualcosa nel giovane non andava.