Bergomi | Inzaghi quest’anno mai turnover! Inter un rischio grosso

(Di venerdì 30 agosto 2024) Alla terza giornata di campionato Giuseppeesprime il proprio parere sulla nuovadi Simonee sui propositi dell’allenatore nerazzurro. TURNAZIONE – Poco prima del fischio d’inizio di-Atalanta Giuseppedice la sua sulle intenzioni di Simonenella nuova stagione: «Dove dovrà fare? Da nessuna parte. L’anno scorso lo faceva in Champions League.tu non puoi scegliere, devi mettere in campo la miglior formazione in campionato e in Champions League. Quindi la turnazione dovrà essere fatta con grande intelligenza. Non è che adesso l’ha più giocatori rispetto all’anno scorso. Ma è la rosa ad avere più qualità. Al posto di Klassen hai Zielinski, a quello di Sanchez hai Taremi, c’è più qualità. Poi per il resto sono rimasti tutti gli altri, non potrà scegliere ma optare per una turnazione intelligente».