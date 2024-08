Beppe Sala contro l' Autonomia differenziata | Iniqua e dannosa anche per il nord

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 30 agosto 2024)il sindaco di Milanosi schierala legge sull'firmata dal ministro Roberto Calderoli e approvata dalla maggioranza lo scorso giugno. Già Emilio Del Bono, vicepresidente del Consiglio regione Lombardia, aveva scritto al Foglio per stigmatizzare la riforma. Oggi, con una lettera al Corriere della Sera, il sindaco del capoluogo lombardo si unisce al coro dei contrari, e definisce la misura come "squilibrata" e sostiene che aumenterà "il divario tra Regioni e aree dell’Italia; e non è né scontato né vero che ildel Paese approvi una riforma così sperequata, come invece spera il suo autore".