Asd Terranuova Traiana acquistato il calciatore Anicet Grieco

(Di venerdì 30 agosto 2024) Arezzo, 30 agosto 2024 – ASDcomunica ufficialmente di aver perfezionato l’accordo per l’acquisizione a titolo definitivo, per la stagione sportiva ?2024-2025, del diritto alle prestazioni sportive del, rilevandolo da FC San Giuliano City srl. Nato il 26 gennaio 2005 a Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del Congo, a 6 anni si trasferisce a Milano. Esterno destro con trascorso di 7 stagioni nelle giovanili dell’Inter fino a diventare uno degli elementi più interessanti della classe dei 2005, nonché punto di forza della talentuosa Under 16 nerazzurra. Italiano a tutti gli effetti, nel novembre del 2019 esordisce con la maglia della Nazionale Under 15, diventando un punto fermo della selezione azzurra guidata dalla ct Patrizia Panico.