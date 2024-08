Anziana Salvata dalla Bagnina dopo essere Travolta da un' Onda

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 30 agosto 2024) Chieti - Momenti di paura ieri sulla spiaggia di Francavilla al Mare, quando una donna di 76 anni è stata improvvisamenteda un’. L'incidente è avvenuto intorno alle 13:30 presso il Lido Merope, dove laMichela Gargiulo è prontamente intervenuta, evitando una possibile tragedia. L’, che si era allontanatariva per una breve nuotata, è stata colpita da un’che le ha fatto perdere l'equilibrio, impedendole di rialzarsi a causa del sovrappeso e di un problema a un ginocchio. Trascinatacorrente di risacca, la donna non riusciva a tornare a riva. La, notata la situazione, è entrata immediatamente in acqua, riuscendo a sollevarla per le spalle e a mantenere la sua testa fuori dalle onde, permettendole così di respirare e di tornare in sicurezza sulla battigia.