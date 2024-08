Anche Cobolli al terzo turno degli Us Open flop Alcaraz

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 30 agosto 2024) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L’Italtennis continua a scrivere la storia. Per la prima volta, infatti, ci saranno quattro azzurri alUs, meglio di quanto fatto nel 2021 (Seppi, Sinner e Berrettini) e nel 2022 (Musetti, Berrettini e Sinner). Il quarto alfiere a caccia di un posto negli ottavi è Flavio, che si aggiunge a Sinner, Musetti e Arnaldi battendo in quattro set il belga Zizou Bergs: 4-6 6-3 7-5 6-3 in tre ore e 24 minuti di gioco e secondostagionale in uno Slam per il 22enne romano, 31esima testa di serie. “Sono molto contento di questa vittoria e di questo– racconta –se sono passati pochi mesi da quello giocato agli Australian, a questo ci arrivo in un momento diverso della mia carriera.