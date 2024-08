A Pioppi la summer school 2024 per biologi marini

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 30 agosto 2024) Il Museo Vivo del Mare di, in collaborazione con la Stazione Zoologica Anton Dohrn di NAPOLI , annuncia l’avvio di un corso di formazione per, che si terrà dal 2 al 6 settembre prossimi nella storica sede di Palazzo Vinciprova a. Il corso si articolerà in cinque giorni di intensa attività che includeranno lezioni frontali, immersioni subacquee e sessioni di laboratorio. La conferenza di apertura si terrà nella sede del Museo Vivo del Mare diil 2 settembre alle ore 10. Saranno presenti: Stefano Pisani Sindaco di Pollica, Giuseppe Coccorullo Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Michele Buonomo di Legambiente Campania e Valerio Calabrese Direttore del Museo della Dieta Mediterranea.