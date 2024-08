Venezia 81 i look delle star per l’arrivo in barca

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ogni anno, la finevacanze è segnata dall’inizio della Mostra del Cinema di. Ledi mezzo mondo si ritrovano nel capoluogo veneto per l’importante manifestazione. Sono tantissime le famose attese quest’anno, con i lorounici e firmatissimi. Ma come si arriva al Lido? In, ovviamente! Per le foto di rito all’imdero le vip alternano comodità ed eleganza, regalando ai fashionisti momenti iconici e spunti per gli outfit da mezza stagione. Ecco le mise “da sbarco” dell’edizione 2024.con i pantaloni Sveva AlvitiSveva Alviti è la madrina di81. Il primo“da sbarco” è suo di diritto. Total white per l’attrice, con un completo Giorgio Armani: il blazer dalla scollatura profonda, portato sulla pelle nuda, è malizioso. Pants bianchi anche per Sigourney Weaver.