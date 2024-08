Uomini e Donne hai una faccia enorme che sembra sempre più gonfia | il commento di un utente ad un’amata ex corteggiatrice

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 29 agosto 2024) Di recenteexdiè stata oggetto di dire critiche in merito al proprio aspetto fisico da parte di alcuni hater sui social. Si tratta di Raffaella Scuotto,di Brando Ephrikian nell’ultima edizione del dating show condotto da Maria De Filippi. Raffaella è riuscita a conquistaredi più l’interesse del tronista arrivando sino alle battute finali, insieme alla rivale Beatriz D’Orsi. Al momento della scelta, Brando ha preferito uscire dal programma in compagnia della Scuotto, iniziando con lei una relazione che prosegue ancora oggi. Una volta uscita dal programma, Raffaella ha iniziato a lavorare sui social, pubblicando diverse foto e video che la ritraggono sia in momenti legati alla sua vita privata sia lavorativa.