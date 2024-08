Tornare in classe con stile e alla moda Zaini astucci e le altre scelte trendy

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ormai ci siamo veramente. Manca poco, pochissimo,prima campanella, al ritorno tra i banchi. Un giorno mai banale, il primo di una lunga serie per i ragazzi che riabbracciano una routine che durerà a lungo. Cominciare bene è fondamentale: è importante approcciare con il mood giusto, dimenticare presto le vacanze e trovare la concetrazione giusta per mettere lo studio in cima alle priorità . Ma cominciare bene significa anche presentarsi al primo giorno di scuola “equipaggiati” al meglio e, perché no, anche un po'. Perché un pizzico dinon guasta mai, anzi lo shopping scolastico per molti è una tappa di avvicinamente intrigante. Così la scelta dello zaino piuttosto che del diario o dell'o non è mai banale perché diventeranno i compagni di viaggio di un lungo anno scolastico.