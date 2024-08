Renna sul degrado del parco | Tappeto antiurto in arrivo poi si aggiungeranno i giochi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) Arriva la risposta di Paolo, assessore alla Sicurezza e al Decoro, in merito alla messa in sicurezza e manutenzione delin via Luchetti a Borgo San Giuliano. La condizione dell’area verde è da tempo al centro di critiche da parte delle mamme del quartiere, aggravata dal recente ritrovamento di siringhe che trasforma il luogo "in un ritrovo per tossici". "Da mesi sono in contatto con– era stato lo sfogo della residente Simona Giordano – che mi aveva assicurato di montare almeno ilsotto le altalene entro primavera. Non è stato così. In più ilè diventato un ritrovo per tossici, una residente ha addirittura visto un ragazzo drogarsi e sono state ritrovate siringhe intorno a una delle panchine".risponde, ribadendo l’impegno preso con le mamme del quartiere.