Rc auto nuovo aumento a luglio | +74% Il differenziale di premio tra Napoli e Aosta è di 270 euro

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ail prezzo medio dell’rcè di 416, insu base annua del +7,4% in termini nominali (+6,1% in termini reali), in accelerazione rispetto all’incremento annuo registrato a giugno (+6,2% in termini nominali, +5,4% in termini reali). Lo sostiene l’Ivass in base ad una analisi dei contratti stipulati. Tutte le province italiane registrano incrementi di prezzo, compresi tra il +3,1% di Pesaro e Urbino e il +11,0% di Roma. Ilditraè di 270, indel +7,8% su base annua e in riduzione del 43,4% rispetto allo stesso mese del 2014. Per gli assicurati appartenenti a classi di merito superiori alla prima, l’incremento di prezzo medio è del +11,5% a fronte di undel +6,6% per gli assicurati in prima classe. L'articolo Rc: +7,4%.