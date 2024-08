Oltre le ideologie | servono idee e programmi per vincere le elezioni presidenziali negli Stati Uniti

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 29 agosto 2024) “La scelta non sarà tra partito democratico e partito repubblicano. La scelta questa volta sarà tra comunismo e libertà”. Scandisce bene le parole Trump, nel suo discorso da Detroit. Più volte ha fatto riferimento al pericolo rosso, che questa volta riafferma senza se e senza ma. Così anche la campagna elettorale per la Casa Bianca rispolvera gli stereotipi degli “ismi”. Come il nazismo di cui l’aggressore dell’Ucraina accusa il presidente Zelensky, usato per giustificare la guerra a quel paese. Ma è anche il “nazifascismo criminale, imperialista e golpista” dei suoi oppositori che Maduro ogni giorno sventola di fronte le telecamere della televisione di stato, per giustificarne la repressione.