Metti al sicuro la tua pensione accettando l’accordo con l’INPS | approfitta subito

(Di giovedì 29 agosto 2024) Le Legge di Bilancio 2024 offre una grande opportunità ai lavoratori alla ricerca di un modo per anticipare la. Garantirsi una solida base per il futuro è essenziale in un contesto economico in costante evoluzione. La previdenza sociale rappresenta un pilastro fondamentale per mantenere la sicurezza economica nella fase della. Tuttavia, non tutti i lavoratori riescono a costruire una posizione contributiva completa durante la loro carriera lavorativa, mettendo a rischio il raggiungimento di unaadeguata. La Legge di Bilancio 2024 offre la possibilità di riscattare fino a cinque anni di vuoti contributivi – cityrumors.itQuesto scenario può generare preoccupazioni, soprattutto per coloro che hanno avuto interruzioni nella carriera lavorativa, lasciando dei “buchi” contributivi che potrebbero compromettere il diritto a unacompleta.