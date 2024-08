Ludoteca un’oasi per i piccoli profughi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 agosto 2024) L’associazione Amici dei Bambini, con sede centrale a San Giuliano, ha inaugurato una nuovaa Popeasca, in Moldova. L’iniziativa punta a facilitare l’integrazione sociale dei bambini provenienti da vari contesti, primi tra tutti icostretti a lasciare l’Ucraina a causa della guerra. Laè stata concepita come uno spazio sicuro e stimolante, destinato aiucraini in fuga dal conflitto e ai loro coetanei moldavi, con l’obiettivo di favorire l’inclusione e la crescita. Alla presenza dell’ambasciatore italiano in Moldova Lorenzo Tomassoni, l’inaugurazione è stata l’occasione per incontrare i beneficiari di questo nuovo spazio, nonché per celebrare l’impegno della Repubblica Italiana nella protezione dell’infanzia in contesti di crisi.