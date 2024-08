La Germania non si ripiglia più | un altro pesantissimo flop cosa accade in queste ore

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) A poche ore dal dato Ifo sulla fiducia delle imprese, che ha registrato ad agosto il quarto calo consecutivo dell'indice, per i tedeschi (e per le speranze del socialista Olaf Scholz di acciuffare il prossimo anno il secondo mandato), arriva un'altra doccia gelata. L'indice GfK, che misura il livello di fiducia dei consumatori tedeschi nell'economia, nelle previsioni per settembre prevede un calo di 3,4 punti a -22 punti rispetto al mese precedente (rivisto a -18,6 punti). I risultati sono pubblicati congiuntamente da GfK e dall'Istituto di Norimberga per le decisioni di mercato (NIM), fondatore di GfK. Dopo la ripresa del mese precedente, il sentimento dei consumatori insubisce dunque «una grave battuta d'arresto». Le aspettative economiche e di reddito «registrano perdite notevoli e anche la propensione all'acquisto scende leggermente.