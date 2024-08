Joker | Folie à Deux svelati i character poster in vista dell’anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 29 agosto 2024)indeldiCome il suo predecessore,sarà presentato in anteprima mondialedeldi. Nonostante sia diventato un grande successo, il primosi è rivelato polarizzante quando è stato presentato anel 2019, e il direttore del Festival Alberto Barbera ritiene che il sequel farà arrabbiare altrettante persone. “Se vi aspettate solo una seconda parte del precedente, esattamente lo stesso tipo di narrazione e situazione e così via, vi sbagliate, perché il tema è molto più oscuro”, ha detto a Vanity Fair in una recente inter. “È molto più inventivo da ogni punto di. È completamente inaspettato. Penso che sia molto audace, coraggioso, creativo e un film incredibilmente originale”. Nel frattempo, Warner Bros.