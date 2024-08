Due caldissimi stadi si aggiungono a FC 25

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di giovedì 29 agosto 2024) Dopo l’annuncio ufficiale per loo De Kuip, EA fa sapere ai tifosi di tutto il mondo che dueapproderanno su EA FC 25: Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park e Fenerbahçe Ülker ?ükrü Saraco?luum. Glidi calcio in Turchia sono famosi non solo per la loro capacità di ospitare migliaia di tifosi, ma anche per l’atmosfera unica e coinvolgente che riescono a creare. Due tra i più iconici impianti sportivi del paese, l’Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park e il Fenerbahçe Ülker ?ükrü Saraco?luum, sono protagonisti di importanti annunci che riguardano il mondo dei videogiochi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park si prepara a entrare nel mondo virtuale di FC25, portando con sé tutta la sua energia e il suo spirito vincente.