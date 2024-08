Disavventura per Mbappé | violato nella notte l’account X

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024)“X” di Kylianè statodurante la. A renderlo noto è stata “L’Equipe“: “Brutta sorpresa per Kylianquesto giovedì mattina. L’attaccante del Real Madrid ha subito l’hacking del suo account ‘X’ (ex Twitter) mercoledì sera. I suoi 14 milioni di follower hanno visto post sul profilo del capitano dei Bleus che elogiano la criptovaluta o affermano che Cristiano Ronaldo è il miglior giocatore di tutti i tempi, accompagnati da una foto di Messi in lacrime, descritto come un nano”, si legge sull’edizione online del popolare giornale sportivo francese., una volta ripreso il controllo del proprio account social, ha quindi cancellato i tweet senza però commentare latelematica.per“X” SportFace.