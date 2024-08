Da Scampia fino a Cancello ed Arnone Carabinieri arrestano 2 ragazzi

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 29 agosto 2024) Fuga spericolata daed: due giovani arrestati dopo inseguimento e scontro con i. Quarantaquattro, ma non sono i gatti di una celebre canzone per bambini di tutte le età . Parliamo dei chilometri percorsi questa notte durante un rocambolesco inseguimento. Siamo ae idel nucleo radiomobile percorrono le strade del noto quartiere di Napoli. Manca poco alle 3 quando la gazzella nota a via Fratelli Cervi una fiat panda con a bordo due giovani. L’orario e il luogo consigliano aidi intimare l’Alt ma l’invito non viene raccolto e parte l’inseguimento. E’ così che tra manovre azzardate, percorsi effettuati contromano, le strade semi-deserte, alcune auto in sosta danneggiate e con i 2 fuggitivi che proprio non ne vogliono sapere di fermarsi, si arrivaed, in provincia di Caserta.