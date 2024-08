Cina | Xi incontra consigliere per sicurezza nazionale USA

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 29 agosto 2024) Pechino, 29 ago – (Xinhua) – Il presidente cinese Xi Jinping oggi hato ilper ladegli Stati Uniti Jake Sullivan presso la Grande Sala del Popolo di Pechino. Xi ha sottolineato che in questo mondo mutevole e turbolento, i Paesi hanno bisogno di solidarieta’ e coordinamento, non di divisione o scontro. I popoli vogliono apertura e progresso, non esclusione o regressione. In qualita’ di due importanti Paesi, lae gli Stati Uniti dovrebbero essere responsabili per la storia, per il popolo e per il mondo, ed essere una fonte di stabilita’ per la pace mondiale e un propulsore per lo sviluppo comune.