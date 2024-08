Ci prenderemo cura di tua figlia Eri una mamma e una sorella speciale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) "Grazie a Dio per averti tenuta fra noi 33 anni", dice il fratello di Yuleisi quando, emozionato, davanti al feretro la ricorda. "Eccellente madre,, cognata, amica", declina il giovane. "Cercavi sempre di fare felice tutti quelli che hai conosciuto", spiega in spagnolo. La lingua con cui è stata officiata anche la messa. "Ci mancano tanto i tuoi sorrisi – spiega –, i tuoi abbracci, parlare con te per ore e ore". Apre il suo cuore. Toccando uno degli aspetti che simente premevano allauccisa da un colpo di fucile: ladi 9 anni che è rimasta sola a Siena ma, ovviamente, già accolta dall’abbraccio della nonna (nella foto con le scarpe rosse per dire no alla violenza sulle donne). Assiche si prenderàdella piccola. "Non possiamo negare che lasci un grande vuoto, ci fa male come te ne sei andata da questo mondo".