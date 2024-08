Carpi perde il controllo della motosega e muore a 77 anni mentre tagliava un albero in giardino

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 29 agosto 2024) Un tragico incidente domestico si è verificato oggi nel primo pomeriggio nelle campagne di, in provincia di Modena. Un uomo di 77è deceduto dopo aver perso ilche stava utilizzando per potare le piante neldi casa, provocandosi un profondo taglio alla gola. Nonostante l’intervento immediato dei sanitari del 118, che sono arrivati sul posto con un’ambulanza, un’automedica e successivamente anche l’elisoccorso di Bologna, per l’anziano non c’è stato nulla da fare. I Carabinieri, intervenuti per svolgere i rilievi necessari, hanno confermato che l’incidente è avvenutol’uomo stava tagliando unnel suo. L'articoloila 77uninproviene da The Social Post.