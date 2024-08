Caronte | l’anticiclone africano continua a tormentare l’Italia

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 29 agosto 2024)noto comea colpire duramentecon ondate di caldo soffocante. Dopo aver già portato temperature estreme a luglio,è tornato ad agosto con una nuova fiammata africana che sta investendo l’intera Penisola. Le previsioni indicano che le temperature rimarranno elevate ancora per diversi giorni, con picchi che supereranno i 40°C in alcune regioni, specialmente nel Sud e nelle isole maggiori., temperature infernali In queste settimane,sta vivendo una delle estati più calde di sempre., proveniente direttamente dal Sahara, sta portando temperature eccezionalmente elevate su gran parte del territorio italiano. Le zone più colpite sono la Sardegna, la Sicilia, la Puglia e la Calabria, dove si registrano costantemente valori intorno ai 39-40 gradi.