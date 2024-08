Calcio la Roma rescinde consensualmente il contratto con Karsdorp

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 29 agosto 2024), 29 ago. (askanews) – Rickilcon la. Arrivato in giallorosso nell'estate del 2017, il calciatore ha totalizzato 157 presenze con questa maglia, contribuendo alla conquista della Conference League nel 2022. "Voglio ringraziare i tifosi dellaper queste stagioni intense, ho sempre dato il massimo e i miei due figli sono nati in questa città. Questo mi rende molto orgoglioso. Ciao!", ha detto. Il Club ringrazia Rick per il suo contributo e la sua dedizione all'ASe augura a lui e alla sua famiglia le migliori fortune nella prossima destinazione. (Foto As)