Cade in una voragine profonda otto metri mentre cammina per strada e scompare senza lasciare traccia | Potrebbe avere viaggiato fino a 90 km

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Stavando tranquilla in un distretto commerciale, poi, a un certo punto, ha sentito il vuoto sai suoi piedi ed è stata risucchiata, inevitabilmente, da un’enorme. Da quel momento è scomparsa e di lei, da cinque giorni, non si hanno più notizie. È successo a Kuala Lumpur, in Malesia, dove una donna di 48 anni, Vijaya Lakshmi, è caduta in un’enormeche si è aperta improvvisamentepassava sul marciapiede. E i tragici filmati delle videocamere di sorveglianza non lasciano spazi all’immaginazione. Nonostante le ricerche incessanti delle squadre di soccorso, della donna non ci sono tracce ad eccezione delle scarpe, ritrovate poco dopo.