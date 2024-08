bimba piange in aereo due donne la chiudono nel bagno | Esci solo se la smetti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 29 agosto 2024) Un episodio controverso si è verificato il 24 agosto su un volo interno della Juneyao Airlines, in Cina, tra Guiyang e Shanghai. Il pianto incessante di una bambina ha spinto due passeggere a intervenire in modo inusuale, chiudendo la piccola neldell’per calmarla. L’intero incidente è stato documentato da un video girato da una dellecoinvolte, che ha poi diffuso il contenuto sui social cinesi, scatenando polemiche e reazioni contrastanti. Secondo le ricostruzioni, la bambina stava viaggiando insieme ai nonni quando ha iniziato are disperatamente, provocando il disagio degli altri passeggeri. Nonostante i tentativi dei nonni di calmarla, la situazione non è migliorata, portando duea chiedere il permesso di intervenire.